Доказано существование искусства у неандертальцев

Изображение: University of Bordeaux

Международная группа ученых доказала, что рисунки на сталагмитах в испанской пещере были сделаны неандертальцами 60 тысяч лет назад. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, является очередным доказательством, что вымерший вид людей был более развитым, чем считалось ранее.

Впервые следы, указывающие на существование у неандертальцев примитивного изобразительного искусства, были обнаружены в 2018 году, когда некоторые специалисты связали пигмент красную охру на сталагмитах в испанской пещере Куэва-де-Ардалес с деятельностью вымерших «родственников» анатомически современного человека. Датировка показала возраст охры в 64 800 лет, когда Homo sapiens еще не обитали на континенте. Однако существовала вероятность, что пигмент имел естественное происхождение и отложился благодаря потоку оксида железа.

Новый анализ показал, что пигменты наносились на сталагмиты путем разбрызгивания и выдувания. Кроме того, текстура охры не соответствовала образцам естественного происхождения из других пещер, что позволило предположить о внешнем источнике охры в Куэва-де-Ардалес. Согласно результатам более детальной датировки, пигменты наносились в разные моменты времени, которые разделялись более чем десятью тысячами лет.

Хотя «искусство» неандертальцев нельзя сравнить с наскальной живописью доисторических Homo sapiens возрастом более 30 000 лет, открытие указывает на то, что вымерший вид людей также был способен к абстрактному мышлению и символизму, хотя смысл окрашивания сталагмитов пока остается загадкой.