Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России

Аналитики ресейл-платформы Oskelly раскрыли цену самой дорогой поддельной сумки в России. Результаты исследования передает «Газета.Ru».

Известно, что в России стремительно растет число контрафактных товаров, которые пользователи сети стараются продать через интернет. «За последний год на платформе пытались продать контрафактную продукцию на сумму около 75 миллионов рублей. Ежедневно платформа получает от пяти до 10 контрафактных позиций, которые не проходят экспертизу», — сообщили представители Oskelly.

Чаще всего среди поддельных товаров россияне пытаются продать сумки люксовых брендов. Отмечается, что их доля составляет 50 процентов. Самой дорогой сумкой стала фальшивая Hermes Birkin — она была выставлена на Oskelly за 1,6 миллиона рублей.

Уточняется, что второе место заняли одежда и аксессуары (30 процентов), а третье — обувь (20 процентов).

В декабре 2020 года сообщалось, что россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей. Аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor, провели исследование и выяснили, что в социальных сетях публикации о продаже копий кроссовок составляют 90 процентов всех объявлений в Instagram и 72 процента — во «ВКонтакте». Суммарно в соцсетях и на маркетплейсах появляется не менее 22 тысяч новых объявлений в месяц.