Продавщицы раскрыли неприятную правду о работе в массмаркете

Работницы Primark рассказали о неприятных ситуациях во время работы в универмаге

Продавщица популярного универмага Primark раскрыла неприятную правду о своей профессиональной деятельности. Соответствующими фактами она поделилась на своей странице в TikTok.

Жительница Лондона с никнеймом kdr1995 регулярно публикует ролики, в которых рассказывает пользователям сети о ситуациях, с которыми она сталкивается во время работы в массмаркете. На данный момент все ее видео в сумме набрали больше 15 тысячи лайков.

Героиня материала призналась, что часто покупатели берут вещи на примерку, после чего уходят из раздевалки в новой одежде, оставив старую в магазине. По словам работницы, некоторые посетители проделывали подобный трюк и с нижним бельем. Так, во время одной из смен она нашла в раздевалке ношеные трусы.

Комментаторы, в свою очередь, поделились своими историями о работе в Primark. Например, одна из них заявила, что обнаружила на зеркале использованную гигиеническую прокладку. А другая юзерша отметила, что клиент оставил посреди универмага пакет с фекалиями.

В августе блогерша Эш (Ash) поделилась информацией о трудностях работы в секонд-хенде. По ее словам, посетитель сдал в магазин подержанных вещей пару обуви для перепродажи, на подошве которой оказались фекалии. Вдобавок многие покупатели приносят одежду и обувь якобы люксовых брендов, которая оказывается подделкой.