Мужчина вооружился подвернувшимся под руку крокодилом и дал им отпор в драке

Отдыхающий на пляже взял в руки крокодила и отбился от напавшего на него мужчины

Мужчина вооружился подвернувшимся под руку крокодилом, чтобы дать отпор напавшему на него оппоненту во время драки на пляже Макумба в бразильском городе Рио-де-Жанейро. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как двое мужчин дерутся. Один из них, чтобы отбиться от полуобнаженного противника, взял в руки небольшого каймана. Вооруженный крокодилом отдыхающий несколько раз пытается атаковать соперника, направляя на него рептилию. Испуганный кайман обнажил свои острые зубы.

Дерущихся мужчин разнял прибывший на пляж спасатель. Только после этого бразилец отпустил рептилию. Позже каймана изловили пожарные и выпустили в городском парке.

Ранее сообщалось, что полицейские в индийском городе Дели задержали двух заклинателей змей, которые вместе с сообщником вооружились рептилиями для ограбления айтишника. Они бросили в открытое окно автомобиля змей и начали угрожать индийцу.