В Челябинской области установят уличные фандоматы

В Челябинской области планируют установить устройства для приема бутылок в обмен на деньги

Городские службы установят в городах Челябинской области специальные устройства для приема использованных бутылок в обмен на деньги. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на генерального директора Центра коммунального сервиса (ЦКС) Захида Камилова.

По информации издания, упомянутый регион стал одной из трех экспериментальных площадок России (вместе с Липецкой и Белгородской областями), где начнется массовая установка уличных фандоматов, общая стоимость которых составит полмиллиарда рублей. Сначала их планируют расположить в Челябинске, а затем и в остальных населенных пунктах области.

«Необходимо учесть специфику региона. Челябинск — город промышленный, и есть предприятия, на которых работает до 10 тысяч человек. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки фандоматов и там. Приятно, что руководители промышленных объектов очень тепло реагируют на предложение», — подчеркнул Камилов.

Отмечается, что около 700 аппаратов появится преимущественно в магазинах, общественных пространствах, социальных и культурных учреждениях и на промышленных объектах.

В августе стало известно, что в Бурятии прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. В нем приняли участие 105 человек, из них 55 — дети. Сбором мусора занялись сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтеры НКО «Новая Энергия» с семьями. Участникам удалось собрать 100 мешков мусора всего за два часа.