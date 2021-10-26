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Дороги в Германии начнут строить при помощи собак

Железнодорожная компания Deutsche Bahn обучит собак для ускорения строительства путей
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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) решил ускорить строительство путей при помощи собак. Животных обучат искать диких зверей, чтобы на время работ оперативно переместить их в более безопасные районы, пишет Reuters.

Так, питомцев научат вынюхивать ползучих змей, желтобрюхих жаб, летучих мышей, а также стенных и песчаных ящериц. Тренироваться собаки будут как на улице, так и в климатических камерах с разными погодными условиями. Искать по запаху им придется яичную скорлупу и потерянную при линьке шерсть или кожу.

За счет развитого обоняния животных получится в любое время года быстро находить краснокнижных обитателей леса и раньше приступать к строительству. Пока собаки исследуют площадки, кинологи будут фиксировать данные на планшетах и заносить в систему, доступ к которой есть у всех причастных к проекту организаций.

По словам директора DB по планированию инфраструктуры Йенса Бергманна (Jens Bergmann), подключать зверей к строительным проектам в Германии будут впервые. В компании отметили, что кинологи уже начали дрессировать шесть собак разных пород — помогать работникам они начнут с начала 2022 года.

В мае шотландский завод Grant's Whisky нанял на работу собаку для контроля качества тары для хранения алкогольных напитков. Кокер-спаниель по кличке Рокко обнюхивает деревянные бочки и определяет, пригодны ли они для виски. Собака также исследует территорию всего завода и сигнализирует сотрудникам, если почует странный запах.

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