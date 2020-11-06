Собаки оказались эффективнее тестов на коронавирус

Служебные собаки, определяющие у пассажиров наличие коронавируса по прибытии в аэропорт Хельсинки, показали почти 100-процентную эффективность. Об этом сообщает Express.

В ходе испытаний 16 животных, которые работают посменно, проверили анализы около 2200 добровольцев. В среднем в день удается провести тесты 100 пассажиров. Эксперимент с животными продолжится в течение всего декабря.

В рамках исследования прибывающие в аэропорт граждане выстраиваются в очередь, после чего их просят протереть кожу салфеткой. Биоматериал помещают в банку и затем дают собакам понюхать его. Животные натренированы таким образом, чтобы игнорировать отрицательные результаты и указывать на положительные. Они привлекают внимание специалистов с помощью лая, положением «лежа» или лапой. В случае обнаружения собакой такого теста пассажир проходит дополнительное ПЦР-исследование.

По словам Анны Хильм-Бьеркман из Хельсинкского университета, использование служебных собак может стать дешевой и быстрой альтернативой ПЦР-тестированию в аэропортах. Так, животные с высокой точностью определяют наличие вируса до пяти дней быстрее, чем тесты. Исследование с собаками обходится аэропорту примерно в 300 тысяч евро, однако это оказывается дешевле, чем ПЦР-тестирование.

В августе международный аэропорт Дубая первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров, зараженных коронавирусом. Животные выполняют свою работу, не вступая в контакт с путешественниками. Образцы берутся из-под мышек граждан и помещаются в стальные контейнеры, сконструированные так, чтобы морда собак могла поместиться, не нарушив целостность биологического материала.