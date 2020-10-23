В российских аэропортах наличие коронавируса собрались определять по кашлю

Наличие коронавируса у пассажиров в российских аэропортах собрались определять по кашлю. Соответствующая система оценки может появиться в воздушных гаванях России, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По словам Пескова, существуют некоторые механизмы, которые мониторят звук кашля пассажиров. «Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания», — рассказал он.

Такая система контроля позволит аргументированно пойти к врачу и определить наличие коронавируса на самой ранней стадии, подчеркнул представитель. Он также выразил надежду, что российская компания выведет свое решение на рынок в ближайшее время.

В октябре сообщалось, что определять коронавирус у пассажиров аэропорта научат домашних собак. Добровольцев просят протереть салфеткой кожу, после чего бросают ее в сосуд и относят собаке. Процедура занимает чуть менее одной минуты. При этом личных данных пассажиров для теста не собирают.