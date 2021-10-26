Названы самые часто забываемые россиянами вещи в отелях

Tvil.ru: прошедшим летом россияне чаще всего забывали в отелях термосы с горячим чаем

Термос с горячим чаем назвали самой часто забываемой россиянами вещью в отелях и гостевых домах в прошедшем летнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, всего аналитики компании опросили около 14 тысяч владельцев объектов размещения. По словам респондентов, термос оставлял каждый пятый постоялец.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Кроме того, в список вошли различные предметы гардероба — вечерние платья, нижнее белье и украшения. Также отдыхающие забывали игрушки для взрослых, водительские права, профессиональную фотоаппаратуру, самогон, зарядные устройства для телефонов, электрогриль и мини-радио.

Отмечается, что однажды туристы оставили в номере своего питомца. «Когда гости уехали, возле дома мы обнаружили черного котенка. Сначала хотели отдать, но потом решили оставить себе. Назвали ее Мурка. Она "помогала" нам делать пристройку к дому», — рассказал один из участников опроса.

Ранее, в августе, в Ирландии женщина из-за забывчивости лишила десятилетнюю дочь отдыха в Греции и улетела в отпуск без нее. Путешественница купила путевку на греческие острова, не учтя, что заграничный паспорт ее дочери истек за несколько дней до поездки. В итоге женщина оставила девочку вместе с ее отцом.