Моргенштерн назвал потраченную на свадьбу сумму денег

Российский рэпер Алишер Моргенштерн потратил на свадьбу со своей возлюбленной Диларой порядка 20 миллионов рублей, об этом он рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак, ролик появился на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Во время церемонии платье невесты было надето на исполнителе, его возлюбленная носила фрак. В качестве «кареты молодых» использовали старый потрепанный лимузин. На столе можно было увидеть селедку. Молодые люди зачитали клятвы, написанные на кусках пенопласта, в которых присутствовала нецензурная брань и шутки. После этого рэпер исполнил на сцене танцевальный номер и бросил букет невесты в зал с гостями. Кроме этого, Моргенштерн «нырнул» в свадебный торт.

«Свадьба — это же все-таки перфоманс. И нужно соответствовать. Поэтому не поскупился. Потратил 20 лямов», — назвал сумму денег артист.

Ранее сообщалось, что на свадьбу Моргенштерна и его возлюбленной приехали люди в форме ОМОНа с «автоматами» в руках. Они увели рэпера под руки на второй этаж «для дачи показаний».