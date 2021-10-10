Моргенштерн с женой устроили вторую свадьбу

Российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина устроили вторую свадьбу. Торжество организовали для бабушки исполнителя, которая не смогла присутствовать на празднике в Москве из-за проблем со здоровьем, пишет StarHit.

По словам матери рэпера Марины Моргенштерн, его бабушка до последнего момента не знала, какому поводу посвящен праздник. Отмечается, что она пришла на торжество в Уфе с тростью и находилась там до часа ночи. Таким образом, рэпер с женой сыграли вторую свадьбу для бабушки музыканта.

«Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. <...> Только в конце вечера я сказала ей обо всем. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней», — рассказала мать исполнителя.

Мероприятие прошло в банкетном зале в ресторане, куда молодожены пригласили только близких родственников. Торжество состоялось в закрытом режиме, пара официально не сообщала о его проведении. Мать рэпера призналась, что находится в восторге от уважительного отношения сына к своим близким.

«Все зависит от нашей уважительной любви к ребенку и нашим собственным родителям. Лайфхак, который все знают. Спасибо тебе, сын, за твое добрейшее отношение, за твою мощную заботу обо мне и своей бабушке», — заключила Марина Моргенштерн.

Ранее стало известно, что Моргенштерн и его жена перестали носить обручальные кольца. Зинатуллина подчеркнула, что несмотря на это обстоятельство, у пары «все хорошо».

Моргенштерн познакомился с Диларой в их родном городе Уфе в 2017 году. На тот момент рэпер не был известен и только начинал делать первые шаги в музыкальной карьере. 31 августа 2021 года пара поженилась. Свадьба прошла в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.