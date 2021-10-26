Объяснено выдвижение фильма «Разжимая кулаки» на «Оскар»

Павел Чухрай заявил, что «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» из-за его резонансности

Режиссер, сценарист и председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай объяснил выдвижение фильма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» на премию. Об этом сообщает РБК.

«Каждый голосует по своим причинам. Могу только сказать, что это картина была у коллег резонансном фильмом, ее все отмечали, была на разных фестивалях, показывалась на внутренних, ее видели много кинематографистов», — заявил режиссер.

По словам Чухрая, еще одной причиной выдвижения на премию «Оскар» послужило международное признание картины. Коваленко завоевала Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Чухрай назвал ее работу высококлассной, интересной, проблемной и человеческой.

О том, что «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России, стало известно 25 октября. События кинокартины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Главные роли в нем исполнили Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров и Милана Пагиева.