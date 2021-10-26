Россия потратит почти полмиллиарда рублей на закупку кислородных установок

Правительство России выделило 475 миллионов рублей на приобретение новых воздухоразделительных установок, позволяющих получать медицинский кислород. Соответствующее распоряжение главы кабмина Михаил Мишустин опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято в рамках кампании по борьбе с COVID-19. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Контроль за использованием ассигнований в размере почти полмиллиарда рублей поручен Минпромторгу. Ведомство должно будет предоставить правительству соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года.

Ранее Мишустин поручил выделить 2 миллиарда рублей на борьбу с инфекциями. Большая часть денег (857 миллиона рублей) пойдет на на создание комплекса из четырех специализированных лабораторий, где будут вестись разработки в сфере биохимии и инфекционной диагностики. Еще 223 миллиона рублей пойдет на создание ПЦР-центров. Они должны появиться, в том числе, в Москве, Казани, Петербурге, Омске и других городах.