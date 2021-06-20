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Раскрыта сумма трат России на изучение популяционного иммунитета от коронавируса

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Фото: Luis Lima Jr / Globallookpress

Российское правительство выделит Роспотребнадзору 321,3 миллиона рублей на изучение популяционного иммунитета и секвенирование штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Финансирование научного сотрудничества между российскими учеными и их коллегами из стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии рассчитано на два года. «Выделить в 2021-2022 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями (...) бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321318,04 тысяч рублей», — указано в документе.

Среди федеральных учреждений, сотрудники которых будут работать по данной программе с зарубежными коллегами, — научно-исследовательский институт «Микроб», государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. В 2021 году будет выделено более 172 миллиона рублей, в 2022-м — более 148 миллионов рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали главных распространителей индийского штамма коронавируса. Избежать роста заболевания COVID-19 не удалось из-за массового игнорирования профилактики. Молодежь, как наиболее активная часть населения, способствует распространению индийского штамма в разных возрастных группах.

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