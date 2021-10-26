Власти дали прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Власти Москвы заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается к концу этой недели. Такой прогноз дала заместитель главы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина, ее слова приводит РБК.

По ее словам, столица, как и весь мир, переживает четвертую волну коронавируса и уже к концу недели ожидается «достаточно высокий пик заболеваемости».

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 36 446 новых случаев заражения COVID-19. Из них 6074 случая зафиксировано в Москве.