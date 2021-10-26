Россияне впервые оказались довольны «Почтой России»

Индекс удовлетворенности «Почтой России» впервые стал положительным. Среди физических лиц он вырос с минус трех пунктов до плюс 13, а среди юридических лиц — с минус 11 до плюс двух год к году. Об этом говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Число лояльных пользователей среди физических лиц выросло до 45 процентов в этом году, а среди бизнес-клиентов — до 39 процентов. Больше всего россияне оказались довольны качеством доставки посылок из отделения на дом и мобильным приложением (по 9,1 балла из 10), а также оформлением подписки (8,9 балла).

Среди недостатков россияне отметили наличие очередей и долгое ожидание, а также длительные сроки доставки. «Почта России» планирует сократить срок доставки до одних суток между городами-миллионниками и до трех суток между областными центрами для 80 процентов заказов. В компании также отметили, что среднее время ожидания в очереди составляет 3,5 минуты, а к 2025 году оно должно сократиться до двух минут.

Ранее заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин предсказал исчезновение шуток про скорость доставки посылок. Он считает, что скоро шутить про это станет немодным. Скатин добавил, что компания постоянно занимается модернизацией логистики и по средним показателям по доставке в некоторых городах работает лучше рынка.