Telegram внесли в реестр соцсетей в России

Мессенджер Telegram внеcен в реестр социальных сетей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно заявлению ведомства, Роскомнадзор дополнил список соцсетей еще двумя интернет-сервисами, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Отмечается, что в перечень включили Telegram и Livejournal.

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В реестр социальных сетей, сформированный для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, на данный момент также включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в скором времени в мессенджере появятся рекламные сообщения. Дуров заверил пользователей, что многие из них даже не заметят нововведения. «Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — объяснил основатель мессенджера.

