Севастопольцев обязали предъявлять справку о вакцинации для выезда из города

Губернатор Севастополя: жители для выезда из города должны предъявить справку о вакцинации

Жители Севастополя для выезда из города должны предъявить справку о вакцинации. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что жители Севастополя будут предъявлять справки о вакцинации в нерабочие дни, как и въезжающие туристы.

Развозжаев ранее подчеркивал, что теперь приехать в Севастополь можно будет только с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19, однако при этом у человека должен быть отрицательный результат ПЦР-теста.

В Тюменской области на период длинных выходных приостановят деятельность всех организаций за исключением предприятий, работающих непрерывно. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.