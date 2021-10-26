Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что не во всех российских регионах тесты на COVID-19 используются эффективно. По ее утверждению, запаса тестов на коронавирус в стране хватит на проведение девяти миллионов исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России остались лишь два региона, где не фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние две недели рост заболеваемости от 8 до 15 процентов фиксируется во всех федеральных округах страны. Помимо этого в 32 субъектах заметна растущая заболеваемость и заболеваемость, превышающая среднероссийские показатели, добавила Попова.