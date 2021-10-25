Глава российского региона ушел на самоизоляцию

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию по совету врачей из-за случая заболевания коронавирусной инфекцией в его близком окружении. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником" высокий», — написал Дегтярев. Глава Хабаровского края добавил, что будет проводить совещания и встречи в онлайн-формате из своей резиденции.

Михаил Дегтярев привился от коронавируса в сентябре 2020 года, в июне 2021 года ревакцинировался.

Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года, до этого он работал в должности председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Его избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77 процента избирателей.