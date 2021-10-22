В еще одном российском регионе объявили нерабочие дни

Власти Саратовской области объявили нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября

Власти Саратовской области объявили нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября. Постановление опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Как заявил губернатор Валерий Радаев, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается крайне напряженной, а число заболевших увеличивается с каждым днем.

По его словам, период нерабочих дней позволит сократить поездки и контакты людей. «Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости», — сказал Радаев.

Всего в Саратовской области выявлено .96 866 случаев коронавируса, умерло 3 583, выздоровело — 86 683.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, при этом некоторым регионам она рекомендовала сделать это, начиная с 23 октября. Ее поддержал президент Владимир Путин. 20 октября он подписал указ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.