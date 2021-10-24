В еще одном российском регионе выявили более 1000 случаев COVID-19 за сутки

В Самарской области за прошедшие сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное правительство.

По данным регионального Роспотребнадзора, за сутки в области зафиксировали 1093 случая COVID-19. Из них 431 был обнаружен в Самаре, 200 — в Тольятти.

Отмечается, что Самарская область стала четвертым российским регионом, где суточное число заражений коронавирусом превысило одну тысячу. До этого подобный прирост фиксировался только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал критической ситуацию с COVID-19 в регионе, а также предупредил местных жителей об угрозе локдауна. Кроме того, на территории субъекта уже действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест.