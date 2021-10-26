В Европе усомнились в пользе общих закупок газа у России

Идея общей закупки газа у России странами Евросоюза будет рассматриваться на встрече европейских министров энергетики, но реальной она не выглядит. В эффективности такой меры усомнился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

Экстренная встреча, посвященная разворачивающемуся в Евросоюзе энергокризису, состоится вечером во вторник, 26 октября. Помимо поставок газа из России, на ней будет обсуждаться идея Франции о разделении цен на газ и на электроэнергию.

По словам Бретона, энергетические кризисы ЕС переживает каждые пять или десять лет, поэтому полезно будет иметь инструмент для борьбы с ними. Еврокомиссар назвал нормальным то, что многие страны предложение по разделению цен пока не поддержали. Чтобы определиться с позицией, Европейское энергетическое агентство вскоре завершит исследование на эту тему.

На прошлой неделе журналист из Германии Кристоф Хервартц в своей статье для Handelsblatt назвал общие закупки закупки газа у России ключом для избавления от газового давления. По его мнению, совместно страны могут что-то противопоставить доминирующему на рынке поставщику, который использует свое исключительное положение.

Среди других мер для борьбы с энергетическими кризисами он перечислил интеграцию европейской газовой инфраструктуры, в том числе объединение трубопроводов и создание общих хранилищ газа, а также ускорение развития зеленой энергетики.

Между тем генеральный директор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче полагает, что избавиться от энергетических кризисов в Европе удастся только за счет возобновляемой энергетики. Однако на это нужно время, так доля газа по-прежнему слишком велика.