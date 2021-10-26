Американка продала бизнес и поощрила сотрудников путешествием в любую точку мира

Американская предпринимательница Сара Блейкли продала бизнес за миллиард долларов и поощрила 500 сотрудников билетами на самолет в любую точку мира. Об этом стало известно из видеозаписи ее выступления перед работниками, ролик опубликован в ее личном Instagram-аккаунте.

21 октября стало известно, что основательница бренда корректирующего нижнего белья Spanx Сара Блейкли продала контрольный пакет акций компании Blackstone за 1,2 миллиарда долларов. Выступая перед сотрудниками на торжественном мероприятии, посвященном заключению сделки, глава компании решила поощрить персонал необычным бонусом.

«Чтобы отпраздновать этот момент, я купила каждому из вас по два билета в первый класс в любую точку мира. Ну а когда вы отправитесь в путешествие, то, возможно, захотите сходить на хороший ужин или поселиться в приличном отеле. Поэтому каждый из вас также получит по 10 тысяч долларов, которые можно потратить на поездку», — сообщила Блейкли.

Новость стала настоящий шоком для сотрудников — речь владелицы компании поддержали бурными аплодисментами, работники бренда не могли скрыть восторга и радости. «Я собираюсь полететь с женихом в свадебное путешествие на Бора-Бора», «Я отправлюсь на сафари в Южную Африку», «Я полечу в Швецию со своей девушкой», «Я планирую направиться в Японию», — поделились планами на путешествия специалисты Spanx.

Сара Блейкли основала свою компанию Spanx в 2000 году, начальный капитал составлял всего лишь 5000 долларов. За 21 год девушке удалось превратить маленький бизнес в одну из самых крупнейших компаний мира на рынке нижнего белья и аксессуаров с разветвленной сетью магазинов в 50 странах. Отмечается, что после продажи контрольного пакета акций Blackstone Блейкли сохранит за собой пост исполнительного председателя совета директоров.

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