Тимати показал свои «сокровища» в новой двухэтажной квартире

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) показал свою новую двухэтажную квартиру, которая содержит своеобразную коллекцию современного искусства. В московском жилье площадью в 650 квадратов множество картин и скульптур, а также других уникальных предметов интерьера, которые по заказу певца оформили дизайнеры Артур Шарф и Артем Зверев из YoDezeen, пишет журнал Architectural Digest.

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Практически все стены комнат в новом жилище Тимати увешаны арт-объектами, а на одной из них художник Руслан Магомедов написал слова из песни Луи Армстронга What a Wonderful World. Этажи квартиры соединены лифтом: внизу спальни детей, а сам рэпер расположился на верхнем уровне. Весь интерьер выглядит ультрасовременным и изысканным. Светильники и стулья, обеденный стол сделаны из дуба. По рассказам Тимати, дизайнеры продумали в жилье каждый миллиметр, расставив акценты на подсветке арт-объектов специальными фотолинзами.

«Я собираю современное искусство уже больше десяти лет, и сейчас коллекция такая большая, что в квартиру все не влезло, и часть находится в хранилище. Но, может, я открою галерею, чтобы показать свои сокровища широкой публике. Кто-то рассматривает дом как уютное гнездышко, а для меня это атмосфера, которая радует и вдохновляет. Кто-то скажет, что здесь очень ярко, что в такой обстановке устанешь жить, а я здесь чувствую себя просто потрясающе. Дом — словно розетка, которая тебя заряжает, а весь арт — это энергетические точки», — пояснил Юнусов.

В середине октября российский рэпер и предприниматель показал поклонникам свой новый автомобиль — черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet лимитированной серии. По данным, опубликованным в Telegram-канале «Только никому», машина обошлась Тимати в 85 миллионов рублей. В мае 2021-го он купил спорткар Lamborghini Aventador SVJ, стоимость которого, судя по аналогам на «Авто.ру», достигала 39,7 миллиона рублей.