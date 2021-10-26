Гелевый бюстгальтер учительницы лопнул во время урока и опозорил ее перед детьми

Учительница средней школы рассказала о неловкой ситуации, произошедшей с ней во время урока, и рассмешила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Бет Филемон (Beth Philemon) объяснила, что пришла на урок по испанскому языку в старом бюстгальтере Victoria’s Secret с гелевыми вставками, который она носила во время учебы в колледже. По ее словам, во время занятия один из учеников выкрикнул что-то по-испански, и весь класс начал громко смеяться. После этого она обнаружила, что дети показывают на мокрые пятна на ее кардигане в области груди.

«Да, это был тот день, когда гелевые вставки моего белья лопнули, и я опозорилась. Дети предположили, что у меня началась лактация. Остаток дня я провела, скрывая пятна на своем оранжевом кардигане, завязав вокруг груди другой джемпер», — поделилась она. Ролик стал вирусным и набрал 742,9 тысячи просмотров и 121,8 тысячи лайков.

Пользователей сети рассмешила история Филемон, и они принялись рассказывать о похожих ситуациях, с которыми им приходилось столкнуться. «Это очень смешно!», «Однажды на уроке змея из школьного террариума заползла мне под майку и не хотела оттуда выползать. Мне пришлось провести остаток занятия вместе с ней под одеждой», «Как-то раз я раздавала ученикам мороженое, и с меня слетели штаны», — писали юзеры.

В сентябре другая учительница бросила работу и разбогатела на продаже откровенных фото. Согласно материалу, в 2015 году 35-летнюю учительницу Монику Халдт (Monica Huldt) уволили из школы в Швеции за то, что она тайно работала стриптизершей. По ее словам, у нее не было денег, и после лишения должности в учебном заведении ей пришлось работать в клубе днем и ночью, так как ей не хватало средств на жизнь.