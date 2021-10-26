Американцы выразили уважение Путину после его слов о смене пола у детей

Читатели сайта Breitbart согласились с Путиным после его заявления о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.

Портал опубликовал статью, в которой указал на заявление главы российского государства о том, что детей, которых «учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот» — чудовищный акт, граничащий с «преступлением против человечности».

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По словам российского лидера, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь. Пользователи в комментариях под статьей согласились со словами Путина, отметив, что он прав на сто процентов, и нужно отдать ему в этом должное.

«Он прав на сто процентов. Это Содома и Гомора. Уважаю президента России», — написал Dauberd Dan Iancu. «Никогда не думала, что соглашусь с Владимиром Путиным, но он прав!» — добавила Keith Hendricks. «По крайней мере, один президент это понимает! Никто не дергает его за ниточки», — уверен Rick.

«У Владимира Путина больше здравого смысла, чем у Джо Байдена или любого из политиков-демократов в Вашингтоне», — полагает Libertarian Cynic. «Потому что Владимир Путин всегда был на правильной стороне истории», — пишет Ed Dire. «Когда Путин говорит, Breitbart и последователи слушают», — заключил Robert Martin.

Ранее стало известно, что Венгрия отказывается менять свою политику в отношении пропаганды ЛГБТ, несмотря на давление со стороны европейского сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Дипломат обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию.

