Правительство Пакистана открыло первый центр по защите трансгендеров

Министр по правам человека открыла первый центр по защите трансгендеров в Пакистане

В столице Пакистана Исламабад министр по правам человека, доктор Ширин Мазари открыла первый в стране центр по защите трансгендеров. Об этом сообщает Urdu.

Через этот центр пакистанское правительство намерено предоставлять трансгендерам юридическую помощь, базовую медицинскую помощь, психологическое консультирование и временный приют. Министр отметила, что вскоре такие центры появятся и в других городах страны.

«Сообществу трансгендеров должны быть предоставлены те же права на трудоустройство и охрану здоровья, что и другим гражданам Пакистана», — заявила Мазари.

По мнению чиновников, новое учреждение поможет повысить осведомленность широкой общественности и соответствующих заинтересованных сторон. На базе центра будет осуществляться помощь сообществу евнухов, чтобы «предоставить им возможности для развития».

В 2018 году власти Пакистана приняли «Закон о трансгендерных лицах» с целью обеспечения защиты и реабилитации основных прав трансгендеров, гарантированных конституцией. В июле этого года департамент образования провинции Пенджаб открыл первую государственную школу для трансгендерных студентов в городе Мултан, предлагающую классы с первого по 12.

В сентябре в Непале при переписи населения гражданам страны впервые предложили третий вариант в графе «пол». Представители ЛГБТ-сообщества одобрили этот жест и считают, что он гарантирует улучшение их жизни в стране. В 2013 году власти дали согласие на то, чтобы третий пол фигурировал в официальных документах, тогда же начали выпускать и новые типы паспортов, в которых помимо мужского и женского пола появился третий вариант — «другой» (в таких паспортах указывается O, что обозначает «other»).