Стало известно о рекордных темпах распространения наркомании на Украине

Темпы распространения наркомании на Украине стали одними из самых высоких в мире. С таким заявлением выступила Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, ее слова цитирует Telegram-канал VESTI.

По ее словам, ежегодно в стране от передозировки запрещенными веществами умирают около одной тысячи украинцев. При этом болезни, связанные с хронической наркоманией каждый год уносят жизни еще как минимум 120 тысяч жителей республики.

Генпрокурор отметила, что рекордные показатели смертности связаны в том числе и с активизацией продажи препаратов в сети. Как стало известно украинским силовикам, каждый пятый случай распространения наркотиков за прошедший год осуществлялся онлайн. «В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств», — подчеркнула Венедиктова.

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские спецслужбы в организации поставок наркотиков на территорию Донбасса. Ополченцы полагают, что Киев ставит своей задачей «спровоцировать демографический кризис» в регионе и дискредитировать его жителей.