Российский вирусолог рассказал о новой форме борьбы с COVID-19

Специфика коронавируса не позволит сформировать коллективный иммунитет в обычном понимании, однако иным путем можно будет достигнуть новый тип иммунитета. О такой форме борьбы с COVID-19 в интервью «Радио 1» рассказал вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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По его словам, в классическом смысле коллективный иммунитет является полной блокировкой вируса, потому что в обществе очень много привитых и переболевших. Однако «дельта»-штамм может вызывать у вакцинированных легкие формы заболевания.

«Значит, в этой ситуации возможна другая форма коллективного иммунитета: иммунитета от тяжелых форм болезни», — объяснил специалист.

Вирусолог отметил, что при достижении коллективного иммунитета подобного рода вирус останется в популяции, однако снизится его тяжесть, заразность и летальность. По мнению эксперта, достичь такого иммунитета можно с помощью вакцинации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России является тяжелой.