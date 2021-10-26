Россиянам назвали способ сохранить вес в период холодов

Ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов назвал РИА Новости способы, как россиянам не набрать лишний вес с наступлением холодной погоды, когда у них возрастает желание употреблять жирную пищу. По его мнению, сохранить вес поможет выбор более здорового перекуса.

«Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб — на снэки из злаков, а шоколадку — на фрукты. Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10-15 процентов от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна», — заявил эксперт.

Он отметил, что с приходом холодной погоды у людей заметно снижается активность, из-за чего те проводят на открытом воздухе гораздо меньше времени. Это приводит к тому, что у людей возникает желание лишний раз перекусить, заметил медик. Бердов объяснил, что организм таким образом пытается «греть» себя изнутри, ускоряя метаболизм и сохраняя привычную температуру тела. Однако он подчеркнул, что, несмотря на возникающее желание совершить лишний прием пищи, стоит себя ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям.

Ранее врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева рассказала, что шоколад поднимает настроение. Это происходит благодаря триптофану — веществу, способствующему выработке эндорфинов, или «гормонов счастья».