Диетолог оценила вред от полного отказа от сахара

Диетолог Соломатина заявила, что отказ от сахара не несет вреда для организма

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» оценила, несет ли вред организму отказ от сахара.

По ее словам, полный отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма, поскольку ежедневную норму его потребления можно достигнуть за счет продуктов питания.

«Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он все перерабатывает в сахар. А так мы везде едим "скрытый" сахар — в колбасе, например, соусе, даже там, где мы его и не ожидаем увидеть», — заявила специалист. Также она добавила, что зачастую производители указывают в составе продуктов количество углеводов, а не сахара, из-за чего россияне часто перевыполняют ежедневную норму его потребления.

Ранее американские диетологи Лора Бурак и Лорен Манакер назвали способ правильно пить кофе без вреда для здоровья и фигуры. Так, например, по словам Манакер, отказ от добавления сахара в кофе может помочь легко сбросить вес. Она добавила, что две с половиной чайных ложки, добавленных в кофе, содержат около 12,5 грамма сахара, что составляет значимую часть рекомендуемой суточной нормы.