Врач перечислил наиболее вредные продукты

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко перечислил наиболее вредные продукты. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что опасными для людей условно «вредные» продукты становятся в зависимости от частоты их потребления.

Врач назвал среди таковых переработанное мясо, например, колбасу и мясные деликатесы, кондитерские, мучные, молочные изделия, сладкие безалкогольные напитки.

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Карпенко добавил, что более «вредными» эти продукты делают хронические заболевания, присутствующие у человека. Так, регулярное употребление приводит к избыточному весу вплоть до ожирения из-за чрезмерной калорийности. Также неправильное питание увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний и некоторых видов онкологии.

«На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Он порекомендовал контролировать количество потребления «вредных» продуктов, красное мясо, например, можно есть не чаще 2-3 раз в неделю, соли – не более пяти граммов в сутки, свободные сахара и насыщенные жиры должны составлять менее 10 процентов от общей калорийности. Первым в списке запрещенных продуктов Карпенко назвал алкоголь, также следует отказаться от еды, которая вызывает аллергию или индивидуальную непереносимость.

Ранее врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от чувства голода при похудении. По ее словам, желание съесть что-нибудь определяется уровнем глюкозы в крови. Специалист объяснила, что чем выше содержание глюкозы в крови человека, тем слабее у него чувство голода.

