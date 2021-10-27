Генерал-майор Китая назвала ядерную сделку США и России бессмысленной

Китайская Народная Республика никогда не присоединится к ядерной сделке по сокращению вооружений между Россией и США, считает генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу. Ее слова передает РИА Новости.

Китай обладает слишком маленьким арсеналом ядерных вооружений, поэтому сокращать его нет смысла, заявила Яо Юньчжу в ходе Пекинского Сяншаньского форума. Она назвала гипотетическое присоединение КНР к соглашению несправедливым.

При этом генерал-майор также заявила, что размер арсенала, в сущности, не имеет значения, потому что даже десяток боеголовок могут спровоцировать обмен ядерными ударами и всемирную катастрофу.

Действующее соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США продлили 26 января 2021 года еще на пять лет. При этом год назад бывший президент США Дональд Трамп активно предлагал привлечь к договору и КНР. Летом 2021-го Россия захотела включить в соглашение Великобританию и Францию.