В Татарстане появится центр разработки систем для беспилотных судов

В Университете Иннополис откроют центр для работы над инновационными проектами

Корпорация морского приборостроения откроет в Татарстане центр разработки систем для беспилотных судов. Об этом сообщает агенство «Татар Информ».

По информации издания, пространство появится в Университете Иннополис. Такое решение было принято в ходе встречи первого заместителя премьер-министра республики Рустама Нигматуллина и генерального директора Корпорации морского приборостроения Леонида Стругова.

Отмечается, что стороны договорились о работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами. Сотрудники центра займутся разработкой и испытанием систем автономного судовождения, систем навигации и обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, а также морского геофизического и гидрографического оборудования.

Помимо этого, среди задач новой компании — проектирование и строительство судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана. На ее базе будут проводиться совместные обучения и стажировки для специалистов Корпорации морского приборостроения.

«Надеюсь, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с Татарстаном только усилятся. Мы уже побывали в Иннополисе и определили с коллегами основные направления нашей совместной работы», — подчеркнул Стругов.

Ранее стало известно, что музеи и библиотеки Татарстана бесплатно получат книги о местной архитектуре. В Министерстве культуры республики прошла презентация второго тома сборника-энциклопедии об объектах культурного наследия региона издателя Алексея Тарунова. Весь тираж книг безвозмездно передадут местным библиотекам, краеведческим музеям и администрациям районов.

