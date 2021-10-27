Виктория Боня рассказала о лицемерии на шоу «Звезды в Африке»

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась на лицемерие одного из участников проекта «Звезды в Африке». О том, что ее удивило поведение одного из конкурсантов, она рассказала изданию «Собеседник».

«На площадке у меня не было ни с кем конфликтов, которые могли выйти за рамки проекта, но позже, когда мы приехали в Москву, и я увидела шоу, меня очень удивило поведение одного участника — я не люблю лицемерие, особенно когда это качество проявляется у мужчины», — поделилась телеведущая.

Телеведущая не стала раскрывать имя того участника. По словам Бони, зрители сами поймут, о ком идет речь, если посмотрят выпуски. «Планка этого мужчины упала в моих глазах до "сварливой бабы"», — добавила она.

На вопрос о том, как она отнеслась к тому, что актер Станислав Ярушин «агрессивно реагировал на происходящее», телеведущая решила не отвечать. «В таких проектах, где нет сценария, открываются настоящие лица людей — в этом весь кайф, поэтому оставлю это без комментариев», — заявила экс-участница «Дома-2».

Шоу «Звезды в Африке» выходит на канале ТНТ с 19 сентября. В проекте участвуют знаменитости спорта, эстрады, кино или TikTok — люди разных поколений, убеждений и уровня приспособленности к жизни в диких условиях. Победитель получает главный приз в виде пяти миллионов рублей.