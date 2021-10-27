Полпред Путина отправил бригаду к губернатору из-за не понравившихся ответов

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев отправил бригаду специалистов Роспотребнадзора и аппарата постпредства в Еврейскую автономную область (ЕАО) из-за мер, принимаемых местными властями для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Трутнев объяснил, что будет следить за выполнением губернаторами стоящих перед ними задач. «Честно скажу, мне не все ответы понравились. В частности, руководитель Еврейской автономной области [Ростислав Гольдштейн] начал говорить о том, что они будут прилагать усилия, но ничего не сказал о том, будут ли достигнуты результаты», — уточнил полпред президента.

Он добавил, что таким образом работать не умеет, поэтому специалисты будут разбираться, «что делается не так, что делается неэффективно, в чем помочь, а кого надо наказать».

С начала пандемии в ЕАО выявили 9072 случая заражения коронавирусом, 289 инфицированных скончались. В регионе действуют масочный режим и социальное дистанцирование, введен удаленный режим работы для лиц старше 65 лет, беременных и людей, имеющих хронические заболевания, введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых сфер.