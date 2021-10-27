В Подмосковье упавшее дерево насмерть задавило младенца в коляске

В Подмосковье дерево упало на коляску с младенцем, маленькая девочка впоследствии скончалась в больнице, сообщается в
Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел еще 22 октября.
«По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье в минувшую пятницу бушевал сильный ветер, были повалены десятки деревьев и рекламных щитов.
Ранее в подмосковном Королеве в результате падения большой ветки дерева погиб шестилетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда врачей.