Стюардесса в чулках попозировала в кабине пилота и восхитила поклонников

Стюардесса поделилась снимком в необычной позе в кабине пилота и удивила поклонников. Кадры, восхитившие пользователей сети, появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

Так, на фотографии девушка сидит в полуобороте в кресле второго пилота, задрав одну ногу на панель управления. На ней надеты чулки телесного цвета с кружевом, черные туфли на каблуке, золотые часы и браслеты. Остальные предметы одежды остались за кадром.

Подписчики аккаунта выразили свое восхищение попозировавшей бортпроводницей в комментариях под постом. «Как красиво!», «Какие ноги!», «Удивительная девушка», «Ммм, какой горячий снимок», «Ты великолепна!» — писали они.

Ранее в октябре стюардесса из Канады залезла на багажную полку ради эффектной фотографии, задрав одну ногу вверх. На ней надет фирменный синий костюм с мини-юбкой, прозрачные колготки и черные туфли на невысоком каблуке. Интернет-юзеры удивились трюку сотрудницы авиакомпании и выразили свое восхищение в комментариях.

