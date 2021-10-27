Запертая в клетке собака погибла в муках от нехватки кислорода во время перелета

Собака по кличке Маверик погибла от нехватки кислорода во время перелета из Китая в Канаду

Собака погибла в муках от нехватки кислорода во время авиаперелета из Шэньяна в Ванкувер из-за халатности сотрудников авиакомпании. Об этом пишет Newshub.

По информации издания, хозяйка животного — канадка Моник Коллетт (Monique Collette) жила и преподавала в Китае английский язык, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции решила вернуться домой в Уайт-Рок. Женщина приобрела билеты в авиакомпании China Southern Airlines для своих двух псов по кличке Маверик и Шоколад и отправила их в Канаду, где животных должна была встретить мать Коллетт.

Однако в аэропорту Ванкувера женщине на протяжении нескольких часов не отдавали питомцев, а когда ей все-таки принесли их, она увидела, что одна из собак мертва. Сотрудник ветеринарной службы аэропорта установил, что запертый во время полета в клетке Маверик сам травмировал себя, когда пытался вырваться из переноски, в результате чего металлический стержень пробил ему рот.

Хозяйка животного обратилась в частную ветеринарную клинику, где врач пришел к выводу, что пес умер от сердечного приступа или инсульта из-за нехватки кислорода и низкой температуры в багажном отделении самолета.

Коллетт уверена, что в случившемся виноват персонал авиакомпании, который не предупредил пилота о нахождении собак на воздушном судне, в связи с чем в грузовом отсеке не была установлена необходимая температура и правильные параметры подачи кислорода.

Ранее в октябре пара туристов узнала о перевесе багажа перед посадкой в самолет и внезапно обнаружила в чемодане свою собаку. Так, американцы собирались лететь из Лаббока в Лас-Вегас. В аэропорту сотрудник авиакомпании сообщил им, что их багаж превышает допустимую норму по весу. Пара открыла чемодан и внезапно нашла в нем своего питомца породы чихуахуа, который залез в сапог.