Щенки больной раком женщины задохнулись в самолете

Двое щенков больной раком американки задохнулись в отсеке грузового самолета, летевшем из Дубая в Вашингтон. Об этом пишет TMZ.

Вес бульдогов не позволял держать собак в салоне, однако у женщины было было письмо от врача о том, что один из щенков является животным эмоциональной поддержки, которую необходимо перевозить в салоне рядом с хозяином.

В результате животных поместили в грузовой отек, однако им не предоставили специальных клеток. Собаки умерли от кислородного голодания. При этом остальные животные, которых перевозили в клетках, остались живы.

В июне сообщалось, что десятки щенков задохнулись во время перевозки в самолете, летевшем через океан с Украины в Канаду. Канадские власти начали расследование после того, как на борту самолета из Киева, приземлившегося в аэропорту Торонто, обнаружили несколько сотен щенков. Маленькие французские бульдоги были буквально втиснуты в коробки, 38 из 500 оказались мертвы, а выжившие страдали от сильного обезвоживания, слабости и рвоты. Представители Международных линий Украины, на борту самолета которой оказались бульдоги, выразили соболезнования в связи с гибелью животных на рейсе.