Раскрашенную под хохлому ракету «Союз-2.1а» допустили к старту

Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к запуску ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Роскосмоса».

«Комиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя компонентами топлива и пуск в 03:00:32 по московскому времени 28 октября 2021 года», — говорится в документе.

Ракета украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Стикеры с узорами наклеены на боковых блоках первой и третьей ступеней. Кроме того, на второй ступени размещен стикер с поздравлениями в честь Нижнего Новгорода. Также на ракете имеется наклейка «180 лет Сбербанку».

Этот космический запуск станет 18-м для «Роскосмоса» в 2021 году. Отделение корабля от третьей ступени ракеты и выход на околоземную орбиту намечается через 529 секунд после старта.

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова со словом «хохлома». Он отметил, что в публикации говорил о том, как «Роскосмос» в честь 800-летия Нижнего Новгорода раскрасил ракету «Союз» в стиле народного промысла — хохломы. В Facebook сочли это слово враждебным высказыванием и оскорблением, пригрозив дополнительными ограничениями.

