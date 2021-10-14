Facebook заблокировал пост со словом «хохлома»

Социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова со словом «хохлома». Об этом он рассказал на своей странице в этой соцсети, прикрепив скриншот с подтверждением.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!», — указал блогер.

Он отметил, что в публикации говорил о том, как «Роскосмос» в честь 800-летия Нижнего Новгорода раскрасил ракету «Союз» в стиле народного промысла — хохломы. В Facebook сочли это слово враждебным высказыванием и оскорблением, пригрозив дополнительными ограничениями.

Егоров рассказал, что позднее социальная сеть разблокировала пост и принесла извинения за этот инцидент.

Ранее тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на американскую компанию Facebook в Солнцевский районный суд Москвы. Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также намерен получить компенсацию за моральный вред.

