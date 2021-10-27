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Россиянин сравнил Кемер с Аланьей и выбрал лучший курорт

Российский турист назвал Аланью «европейским» курортом с вежливыми жителями
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Фото: Dragana Novoselska / Unsplash

Россиянин посетил Аланью и Кемер, сравнил уровень сервиса на курортах и выбрал лучшее место для отдыха. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист назвал Аланью более «европейским курортом», который пользуется популярностью у путешественников из Германии. В Кемере, по его словам, наоборот, больше русскоговорящих туристов.

Как отметил автор статьи, в Кемере водители оказались более вежливыми к пешеходам. При этом уровень сервиса и поведение местных жителей вызвало у него негативные впечатления. Например, он встречал «хамоватых» сотрудников отлей и магазинов. «Пару раз лицезрел не самые романтичные "подкаты" работников гостиницы к девчонкам-туристкам», — добавил он.

Блогер также рассказал, что в Кемере почти все гостиницы имеют собственный пляж, однако это оказалось для него недостатком, так как в девять утра все лежаки уже были заняты полотенцами. В Аланье ситуация была иная. «Просто приходишь на пляж рядом с гостиницей в удобное время, платишь 150 рублей и тут же получаешь лежак на весь день», — пояснил он.

Кроме того, Аланья превзошла Кемер в вопросе цен — стоимость проживания в отелях и питания в ресторанах была гораздо меньше.

Ранее в сентябре россиянка, посетившая все курорты Турции, выбрала лучшее и худшее место для отпуска. При покупке путевки туристка порекомендовала обратить внимание на Аланью, Мармарис и Кемер, так как там можно почувствовать себя «как дома». Сиде, наоборот, она назвала самым скучным курортом, который не оправдал ее ожиданий.

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