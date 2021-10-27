Жертвы ГУЛАГа подали иск к Госдуме

Пожилые жертвы ГУЛАГа, которые родились в лагерях во время ссылок репрессированных родителей, подали в Верховный суд первый в истории России коллективный иск к Госдуме. «Дети ГУЛАГа» пожаловались на неисполнение нижней палатой парламента постановления о получении жилья в городах, откуда были выселены их семьи, сообщает Коммерсантъ.

В качестве истцов выступили 23 человека в возрасте от 64 до 89 лет, их родители были репрессированы. Они сослались на то, что в 2019 году Конституционный суд подтвердил право граждан получить социальное жилье в тех городах, откуда выселили их семьи. Однако постановление не было исполнено. В подобной ситуации по всей России оказались 1,5 тысячи человек.

«Дети ГУЛАГа» заявили о бездействии властей и потребовали в ближайшее время исполнить постановление. На данный момент дети репрессированных пытаются получить жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Крыму, Орловской, и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае. «Мы больше не можем ждать, время идет, люди умирают», — отметил представляющий истцов юрист Григорий Вайпан.

В ноябре 2020 года пожилые жертвы ГУЛАГа оказались под угрозой остаться без жилья. Положение усложнил принятый в первом чтении законопроект, по которому обязанность выделять деньги на жилье решили доверить регионам. Адвокаты отметили, что подобное изменение может отсрочить получение недвижимости на десятилетия.