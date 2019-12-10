Власти в России обязали обеспечить жильем жертв репрессий

Региональные власти обязаны устранить правовые коллизии, мешающие детям реабилитированных жертв политических репрессий проживать на прежнем месте. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд (КС) России во вторник, 10 декабря.

Федеральным властям также надлежит исправить законодательные акты, фактически не позволяющие указанной категории граждан претендовать на соблюдение своих прав. Отмечается, что существующее положение дел противоречит Конституции.

До момента внесения необходимых изменений жертв репрессий обязаны поставить на учет без соблюдения условий, установленных для иных категорий граждан.

Ранее на заседании суд рассмотрел дело трех заявителей — детей граждан, репрессированных в 1930-1940 годах и высланных из Москвы в спецпоселения. Они пожаловались на невозможность выполнения существующих требований. Так, для получения жилищной компенсации они должны были проживать в столице на законных основаниях последние 10 лет, а также не иметь собственности и быть малоимущими.

В суде отметили, что проблемы с обеспечением прав реабилитированных жертв политических репрессий начались в 2004 году, когда регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов, но конкретные механизмы определены не были.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!