В Германии вспомнят о жертвах Сталина

Таблички некоммерческого фонда «Последний адрес», посвященные жертвам политических репрессий коммунистов, начали появляться в городах Германии на территории бывшей ГДР. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первую из немецкой серии табличек установили в городе Треффурт, земля Тюрингия. Она посвящена сантехнику Хайнцу Баумбаху, которого в 1952 году признали виновным в «антисоветской деятельности», вывезли в Москву и расстреляли. Баумбах был посмертно реабилитирован в 1996 году.

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На церемонии установки знака присутствовали дочь и внучка мужчины. Сообщается, что семья Баумбаха в течение многих десятилетий не знала, куда он исчез: в 1966 году они получили сфабрикованное свидетельство о его естественной смерти в 1954 году.

Проект «Последний адрес» с 2014 года занимается увековечиванием памяти жертв репрессий советской власти. К настоящему моменту его участники установили более 980 табличек с именами репрессированных. Более 400 из них находятся в Москве.

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