Захоронения жертв репрессий в Сандармохе назвали портящими имидж России

Министерство культуры Карелии обратилось к Российскому военно-историческому обществу (РВИО) с просьбой провести новое исследование урочища Сандармох, где обнаружили «расстрельные ямы». Об этом говорится в письме министерства в РВИО, с которым ознакомился «Дождь».

Согласно письму, в 1992 году «Мемориал» обнаружил в Сандармохе 236 «так называемых расстрельных ям, из которых три изучены». В них нашли останки 121 человека, а также гильзы от боеприпасов. Минкульт попросил РВИО провести новое исследование для «установления истины по спорным историческим вопросам». В министерстве считают, что информация о захоронении в Сандармохе жертв политических репрессий «активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания».

В письме также сказано, что «спекуляции вокруг событий в урочище Сандармох наносят ущерб международному имиджу России», а также «закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями иностранных государств».

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По мнению Минкульта, «ряд авторитетных карельских историков» считает, что в Сандармохе захоронено около 500 советских военнопленных, погибших в финском плену. Утверждается, что эта точка зрения активно продвигается в научном сообществе, российских и зарубежных СМИ, а также получила резонанс в Финляндии.

12 августа экспедиция РВИО начала новые раскопки в Сандармохе, чтобы найти захоронения узников финских концлагерей и погибших советских солдат. Находящиеся там в качестве наблюдателей сотрудники «Мемориала» утверждают, что фото- и видеосъемка раскопок практически не ведется, а на месте нет заявленных ранее археологов и финских поисковиков.

Массовые захоронения репрессированных в Сандармохе нашел глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. В 2016 году его обвинили в изготовлении детской порнографии, но оправдали. Позже его заподозрили в насилии в отношении приемной дочери. В 2018 году Дмитриева арестовали.

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