Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает «КарелИнформ».
Суд признал Колтырина виновным в развратных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Проходивший обвиняемым по тому же делу знакомый Колтырина получил 11 лет лишения свободы.
Карельского историка Сергея Колтырина задержали в октябре прошлого года. Тогда же сообщалось о задержании еще одного мужчины, которого местные СМИ назвали его подельником в совращении нескольких 13-летних подростков. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 135 УК («Развратные действия, совершенные организованной группой»).
Колтырин многие годы изучал места захоронений в карельском Сандармохе, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи людей. Он критиковал раскопки массовых захоронений, проводимые Российским военно-историческим обществом.
Еще один карельский историк, Юрий Дмитриев, который также занимался историей расстрелов в Сандармохе, находится под арестом по делу о педофилии в отношении приемной дочери. По первому делу он был оправдан.