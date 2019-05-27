Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает «КарелИнформ».

Суд признал Колтырина виновным в развратных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Проходивший обвиняемым по тому же делу знакомый Колтырина получил 11 лет лишения свободы.

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Карельского историка Сергея Колтырина задержали в октябре прошлого года. Тогда же сообщалось о задержании еще одного мужчины, которого местные СМИ назвали его подельником в совращении нескольких 13-летних подростков. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 135 УК («Развратные действия, совершенные организованной группой»).

Колтырин многие годы изучал места захоронений в карельском Сандармохе, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи людей. Он критиковал раскопки массовых захоронений, проводимые Российским военно-историческим обществом.

Еще один карельский историк, Юрий Дмитриев, который также занимался историей расстрелов в Сандармохе, находится под арестом по делу о педофилии в отношении приемной дочери. По первому делу он был оправдан.

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