Жертвы ГУЛАГа оказались под угрозой остаться без законного жилья

Пожилые жертвы ГУЛАГа, которые родились в лагерях во время ссылок репрессированных родителей, оказались под угрозой остаться без жилья, на которое могут рассчитывать по закону. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, по которому деньги на жилье будут выделять регионы, сообщает VTimes.

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В Минстрое отметили, что в подобной ситуации оказались 1628 россиян. Однако депутат Госдумы Галина Хованская опровергла указанные данные и заявила, что речь идет о более чем 300 человек, большая часть которых проживает в Москве. Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», они могут вернуться в те регионы, где проживали их родители до ссылки и получить там жилье взамен отнятого десятки лет назад. По словам адвокатов «детей ГУЛАГа», если принятый в первом чтении закон в будущем вступит в силу, он отсрочит получение жилья на десятилетия, так как членам пострадавших от репрессий семей необходимо будет выполнить ряд условий регионов и ждать выдачу жилья вместе с другими льготниками.

Наравне с принятым в первом чтении проектом Хованская вместе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым также предложила выделить жертвам деньги на жилье, но уже из федерального бюджета. Однако замминистр строительства Никита Стасишин обратил внимание на несовершенство предложения и посчитал, что «такое решение будет ущемлять права других категорий граждан, например малоимущих и ветеранов Великой Отечественной войны». Несмотря на мнение Стасишина, Хованская в разговоре с изданием отметила, что собирается подготовить ко второму чтению необходимые поправки для своего проекта, и пообещала в этом вопросе «биться до конца».

Оказалось, что проблема с жильем для детей «ГУЛАГа» усугубилась еще в 2005 году. Тогда Госдума разрешила регионам самостоятельно устанавливать правила, по которым россияне могут вернуться на прежнее место жительства. В итоге родственники репрессированных оказались в многолетних очередях. Однако 14 лет спустя Конституционный суд постановил, что действующие на тот момент законодательные акты не позволяли гражданам претендовать на соблюдение своих прав, и заявил о необходимости определить четкий алгоритм действий по выдаче жилья.

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